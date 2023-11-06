Более десятка домов в Петрозаводске остались без воды

Сегодня в 10:30 в Петрозаводске без холодного водоснабжения остались более десятка домов. Об этом информирует ЕДДС.

Отключение произошло в зданиях на улицах Зайцева и Мелентьевой. Коммунальные службы проводят в понедельник плановые работы на сетях.

Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан в Единой дежурно-диспетчерской службе не назвали. // Фото «Петрозаводск говорит»