06 ноября 2023, 11:29
Более десятка домов в Петрозаводске остались без воды
Коммунальные службы ведут работы на сетях в столице Карелии
Сегодня в 10:30 в Петрозаводске без холодного водоснабжения остались более десятка домов. Об этом информирует ЕДДС.
Отключение произошло в зданиях на улицах Зайцева и Мелентьевой. Коммунальные службы проводят в понедельник плановые работы на сетях.
Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан в Единой дежурно-диспетчерской службе не назвали. // Фото «Петрозаводск говорит»