Более 7 тысяч петербуржцев настроили смартфон в Сбере

С июня этого года во всех отделениях Сбера в Санкт-Петербурге клиенты могут настроить смартфон бесплатно. Например, подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам Сбера, получить консультацию по установке магазина приложений для Android. Услуга бесплатная. Более семи тысяч петербуржцев уже воспользовались услугой по бесплатной настройке смартфона в отделениях Сбера.



Об этом рассказали участникам нового туристического проекта «Путешествуй со Сбером», стартовавшего в Северной столице в первую субботу августа. В нем принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеры. Всего за неделю им предстоит преодолеть маршрут общей протяжённостью 3600 км на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида».





В путешествиях важно оставаться на связи с банком и иметь доступ к порталам государственных услуг, так как может потребоваться сделать срочный перевод, заблокировать потерянную карту или воспользоваться полисом ОМС. Для тех, у кого возникают сложности с установкой таких приложений на телефон, Сбер предлагает бесплатную услугу по настройке смартфона. И сегодня специально для трэвел-блогеров и журналистов - участников проекта «Путешествуй со Сбером» мы продемонстрировали, как сотрудники отделения оказывают клиентам техническую и консультационную помощь по настройке телефона,

- отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.