Более 46 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 25 августа

За последние сутки в России выявлены 46 452 новых случая заражения коронавирусом. Умер 81 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 311 новых заболевших. Госпитализированы 23 человека.

Всего с начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 383 910 человек. Общее число случаев заражения превысило 19,31 миллиона. Фото: unsplash.com