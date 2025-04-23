Более 20 штрафов выписали мэрии за ямы в Петрозаводске

Сотрудники ГАИ измеряют ширину и глубину ям на дорогах Петрозаводска и выписывают штрафы.

Санкция части первой административной статьи «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Дорожные полицейские выявили нарушения на 68 участках улично-дорожной сети. Всего они составили 21 протокол в отношении мэрии столицы Карелии. Материалы направили в суд.

По пяти нарушениям еще проводится административное расследование. ГАИ взяла на контроль устранение недостатков.