Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Карелии

Жители Карелии могут помочь детям из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу и детский сад. Акцию проводит благотворительный фонд «Материнское сердце».

Благотворительная акция продлится до конца августа. Неравнодушные граждане могут подарить детям рюкзаки и ранцы, пеналы, дневники, тетради, альбомы, цветную бумагу и карандаши, краски, кисточки, ручки, чертежные принадлежнсти, фломастеры, пластилин, клей, ножницы, школьную и спортивную одежду и обувь.

Канцтовары и вещи можно приносить в офисе №38 на Горького, 25, в Петрозаводске. Как еще можно помочь, можно узнать в паблике фонда.