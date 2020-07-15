15 июля 2020, 19:00
Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Карелии
Акция по сбору вещей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продлится до 31 августа
Жители Карелии могут помочь детям из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу и детский сад. Акцию проводит благотворительный фонд «Материнское сердце».
Благотворительная акция продлится до конца августа. Неравнодушные граждане могут подарить детям рюкзаки и ранцы, пеналы, дневники, тетради, альбомы, цветную бумагу и карандаши, краски, кисточки, ручки, чертежные принадлежнсти, фломастеры, пластилин, клей, ножницы, школьную и спортивную одежду и обувь.
Канцтовары и вещи можно приносить в офисе №38 на Горького, 25, в Петрозаводске. Как еще можно помочь, можно узнать в паблике фонда.