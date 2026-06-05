Бизнес-лагерь Центра «Мой бизнес» объединил 17 предпринимателей

Обучающая программа была приурочена ко Дню международного социального предпринимательства.

28-29 июня предприниматели Карелии получили ценные знания и навыки, необходимые для успешного развития в сфере социального бизнеса. Например, познакомились с трендами и стратегиями продвижения на платформе Avito, обсудили создание сильного личного бренда через визуальный маркетинг, установление правильной ценовой политики. Серьезно подошли к теме стрессоустойчивости. Для этого рассмотрели использование нейрографики для улучшения эмоционального состояния, а также попрактиковали йогу для управления стрессом на базе Центра активного отдыха «Ялгора».

На второй день участники посетили Центр виртуальной реальности «Твой мир». Социальный предприниматель, руководитель организации Владимир Ботин поделился своим опытом, а бизнес-эксперт Елена Белонович представила полезную информацию о налогообложении в формате викторины.

Бизнес-лагерь для социальных предпринимателей стал прекрасной возможностью для обмена опытом, получения новых знаний и установления ценных связей с коллегами. Все участники проявили огромный энтузиазм и активно вовлекались в обучающие программы и практические занятия. Двухдневную программу помог провести организатор мероприятий Борис Ломовский.

Программа была выстроена так, что баланс работы, отдыха и нетворкинга производили комфортное ощущение. Очень понравились спикеры с актуальными, полезными темами, а также занятия для осознания своего ума и тела на открытом воздухе,

- поделилась индивидуальный предприниматель Анастасия Пануца.

Дополнительную информацию о возможностях соцпредпринимателей можно узнать в Центре инноваций социальной сферы по телефону: 8(8142)44-54-00 (доб. 173, 160) или по эл.почте: tunin@mb10.ru, ulyashova@mb10.ru.

Поддержка предоставляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

На правах рекламы. ИП Ломовский Б.М., ИНН 773580282411.