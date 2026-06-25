Бизнес-Фест Сбера собрал более 15 тысяч зарегистрированных участников

Главной темой делового форума стала устойчивость. Участники обсудили, как сохранять баланс в эпоху перемен, послушали топ-спикеров и прошли экспресс-диагностику своих бизнес-кейсов от экспертов Сбера

Фото: Пресс-служба Сбера

В Петербурге состоялся Бизнес-Фест, который третий год подряд устраивает Сбер. Город на Неве стал шестой точкой в маршруте делового проекта – в течение года он проходит в 26 российских городах. Главная цель Феста — помочь бизнес-сообществу получить доступ к передовым технологиям, экспертизе лидеров рынка и эффективному нетворкингу. На событие зарегистрировалось более 15 тысячи участников.

Главная тема Бизнес-Феста-2026 — устойчивость. Умение сохранять баланс в эпоху перемен — именно этот навык сегодня становится главной валютой деловой среды. Он позволяет превращать коммуникацию в доверие, а контакты — в надежные союзы с партнерами, клиентами и инвесторами.

Интенсивная программа Бизнес-Феста была построена как единое коммуникационное пространство. Участники получили уникальную возможность задать вопросы топ-спикерам — среди них Илья Авербух (призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер), Ксения Собчак (журналист, телеведущая), Александр Умаров (CEO «Дринкит Россия» в Dodo Brands), Антон Макаров, (основатель и генеральный директор мебельной компании divan.ru).

Вместе со специалистами предприниматели проработали реальные бизнес-задачи, прошли экспресс-диагностику своих кейсов от экспертов Сбера и расширили пул деловых связей. Отдельный трек был посвящен нетворкингу: стенды знакомств, интерактивные сессии и анкеты-визитки помогли заложить основу для будущих партнерств.

Секрет устойчивости в динамичном мире — это постоянно менять свои действия, искать новые подходы. То, что работало вчера, сегодня уже может мешать. Но в одиночку эти поиски бесконечны. Нужны другие люди, другой опыт — одним словом, сообщество. Оно как раз и складывается на живых коммуникационных площадках. Мы такие площадки создаём: чтобы можно было услышать чужие истории, предостеречь друг друга и найти свой, уникальный рецепт успеха,

- отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

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Один важный принцип из большого спорта я перенес в бизнес и до сих пор им руководствуюсь. Во-первых, всегда будет еще один турнир, поэтому даже за самым важным соревнованием всегда будут еще более важное. Во-вторых, мы всегда выиграем, если продолжаем получать новые навыки — как в спорте, так и в бизнесе. И в этом, конечно, помогает опыт, потому что за любой победой и поражением должно быть дальнейшее движение. Именно оно придает устойчивость, помогает преодолевать вызовы и неудачи. Но главное — не сдаваться. Знаете, это как в спорте: если сдался — ты проиграл. А пока ты даже на последнем месте, но продолжаешь тренироваться, значит, ты еще не проиграл,

- сказал Илья Авербух, призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер.

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