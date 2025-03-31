Без шуток - во вторник в Карелии потеплеет до плюс 13

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируют небольшой дождь, на севере ночью мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах 0, +5, местами подморозит до -3, днем +5, +10, на юге до +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +6;

В Кондопоге ночью -2, днем +9;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +7;

В Олонце ночью -2, днем +9;

В Пудоже ночью -4, днем +11;

В Сегеже ночью -3, днем +6;

В Сортавале ночью -2, днем +9;

В Суоярви ночью -3, днем +8.