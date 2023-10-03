Беломорчанка борется за корону на конкурсе «Мисс Россия»

Девушка из Карелии участвует в национальном конкурсе «Мисс Россия». 2 октября стартовало голосование на лучший национальный костюм.

Беломорчанка Анфиса Попова представила поморский костюм - белая рубашка, сарафан и шелковистая лента на голове, волосы девушки заплетены в косу, а в ушах сережки-жемчужинки. Жители Карелии могут поддержать землячку своими лайками.

37 участниц предстали в необычайно красивых нарядах. Среди богатства цветовой гаммы, узоров, вышивки и меха обращает внимание образ девушки из Сочи – которая позирует на фото в шапке ушанке и розовом боди с лыжами и лыжной палкой.

Как отметили организаторы конкурса, презентация национального костюма - традиционно один самых красочных этапов конкурса. Девушки представили уникальные наряды - некоторые они шили и расписывали самостоятельно, другие - при помощи дизайнеров и художников. // фото скриншот видеопрезентации костюмов из паблика организаторов конкурса