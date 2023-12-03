Баста попал в аварию после концерта в Петербурге

Автомобиль Maybach, в котором находился рэпер Баста, попал в ДТП в Северной столице вечером 2 декабря. Об инциденте сообщили СМИ и телеграм-каналы. В машине сработали подушки безопасности, транспортное средство оказалось на обочине. В другом автомобиле оказался поврежден передний бампер.

ДТП произошло после концерта исполнителя на стадионе «Газпром Арена».

По данным «Фонтанки», машина, в которой находился исполнитель, была арендована, Баста покинул место аварии пешком. Его представители не стали комментировать изданию аварию. // фото на главной unsplash.com