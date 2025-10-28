«Барокко при свечах»: концерт в исполнении Тимура Сланова

3 ноября, когда стемнеет, Карельская филармония приглашает на закрытие Всероссийской акции «Ночь искусств» в столице Карелии (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Барокко – удивительное время! Это эпоха пышных празднеств, роскоши и блеска, удивительное сочетание необузданных страстей с изяществом и благородством. В каждой стране этот причудливый стиль формировался по-разному. Музыкальными центрами барокко стали Италия и Германия. Золотым фондом эпохи барокко можно назвать произведения Баха, Генделя, Вивальди и Перголези.

На концерте «Барокко при свечах» вас ожидает встреча с удивительным солистом – Тимуром Слановым, обладателем контратенора, высокого голоса, который встречается крайне редко. Тимур Сланов – самый молодой заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных конкурсов, основатель фестиваля «Вершина 5.33» во Владикавказе. Певец активно выступает на ведущих концертных площадках России и Европы, учится в Музыкальной Академии швейцарского города Базель. В 2025 году Тимур Сланов стал солистом Карельской филармонии.

Исполнители: заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Тимур Сланов (контратенор) и Струнный квартет Resonance.

В программе: сочинения композиторов эпохи барокко.

Начало в 21:30. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID