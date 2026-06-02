Банк Уралсиб запустил услугу для держателей карт «МИР»

В торговых точках при совершении покупки теперь доступно снятие наличных

Банк Уралсиб запустил новую услугу для держателей дебетовых карт «Мир» – выдачу наличных в розничных магазинах при совершении покупки:

· перед совершением покупки на кассе укажите кассиру, что хотели бы получить наличные с карты и назовите необходимую сумму для выдачи*;

· оплатите покупку на любую сумму с введением ПИН-код для проведения транзакции;

· после оплаты покупки получите запрошенную сумму наличных, а также чеки, подтверждающие покупку и снятие.

Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт «Мир», вне зависимости от типа и тарифного плана. Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 30 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.

