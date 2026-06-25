Банк Уралсиб запустил сервис «Инвестиции Онлайн»

Услуга позволяет быстро совершать операции по покупке или продаже акций и валюты

Банк Уралсиб запустил сервис для частных инвесторов в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Сервис дает возможность быстро совершать онлайн выгодные сделки по покупке или продаже акций или облигаций, а также валюты.

Стать инвестором просто – зайдите в раздел «Инвестиции» приложения Уралсиб Онлайн и бесплатно откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В ближайшее время банк Уралсиб расширит возможности сервиса, добавив обучение, торговлю по лимитным заявкам и множество других функций, чтобы клиенты могли достичь своих инвестиционных целей еще быстрее и эффективнее.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) ИНН 0274062111