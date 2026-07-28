Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц

Осуществить перевод можно с использованием платежной ссылки

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Банк Уралсиб запустил для физлиц C2G-платежи в бюджет через Систему быстрых платежей в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн» (интернет-банк и мобильный банк*) – с использованием платежной ссылки, в том числе в виде QR-кода и УИН (уникальный идентификатор начисления).

Для совершения C2G-перевода СБП в «Уралсиб Онлайн», в зависимости от назначения и способа платежа, выберите:

Платежи и переводы → Перевести по реквизитам → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Платежи и переводы → Штрафы ГИБДД, Налоги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Платежи и переводы → Госуслуги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Сканирование QR-кода – при сканировании QR с начислением, доступным к оплате по СБП C2G, автоматически открывается экран перевода через СБП C2G.

Раздел «Счета на оплату» – если начисление поддерживает оплату по СБП, сразу отображается экран перевода через СБП C2G.

Более подробно о платежах и переводах в онлайн-банке можно узнать в чате поддержки «Уралсиб Онлайн», или по телефону 8-800-250-57-57.

*мобильное приложение для Android версии не ниже 4.67

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