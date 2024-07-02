Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

Акция "Признательность пенсионерам" проводится с 1 июля по 30 сентября 2024 года

Банк Уралсиб запустил акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.

Стать участником акции просто:

подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию с 1 июля по 31 августа 2024 года включительно;

совершите одну покупку по карте на любую сумму;

Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Акция проводится с 1 июля по 30 сентября 2024 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества карты «Почетный пенсионер»**: бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров, доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*, кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.

Более подробную информацию о акции можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

** Тарифы по карте «Почетный пенсионер»

***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111