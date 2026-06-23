Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях

Вклад доступен к открытию дистанционно

Фото предоставлено ПАО Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в китайских юанях с начислением процентов на минимальный остаток денежных средств в месяц на счете. Процентные ставки в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг составляют 0,01 – 0,9% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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