Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»

Сроки размещения вкладов – от 91 до 732 дней

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения.

Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 12,63 – 15,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.

Доходность по вкладам вида «Комфорт» – 11,61 – 13,09% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн рублей, Premium и Private – 2 млн рублей. Срок размещения вклада – 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.