Банк Уралсиб подтвердил кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом

По мнению экспертов агентства «Эксперт РА», положение банка на российском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА-, прогноз по рейтингу позитивный.

Агентство отмечает, что рейтинг банка обусловлен оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу и ликвидности, адекватным качеством активов и уровнем корпоративного управления. По мнению экспертов агентства, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU), рейтинговое агентство НКР – подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».

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