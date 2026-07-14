Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года

Прибыль банка за данный период составила 6,3 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал текущего года.

Активы банка по итогам 1 квартала 2024 года выросли до 709,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка увеличились до 97,8 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

Банк входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 мая 2024 года насчитывает 215 точек продаж, 1374 банкомата и 275 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк Уралсиб поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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