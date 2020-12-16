Банк «Открытие» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

Банк «Открытие» стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020. Награда присуждена в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов». Кроме того, «Открытие private banking» получил премию в номинации «Лучшие решения по управлению благосостоянием». Церемония награждения состоялась 14 декабря в здании театра Et Cetera.

«Благодарим экспертов, жюри и коллег по рынку за высокую оценку нашей работы. Мы боролись за победу с крупнейшими игроками финансового рынка. Эта награда — лучшее подтверждение того, что банк предоставляет первоклассные финансовые услуги для крупных компаний, а также состоятельных клиентов и их семей. Банк «Открытие» дорожит доверием клиентов и постоянно совершенствует цифровые технологии обслуживания и экспертизу»

- прокомментировал член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Виктор Николаев.

SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Независимый консультант – PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEAR’S UK в Лондоне.