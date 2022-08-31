Банк «Открытие» подарил великолукской школе учительский сквер

Новое пространство появилось благодаря банку «Открытие» в рамках благотворительной акции «Лес рук».

Сквер создан профессиональными дизайнерами и расположен на территории школы. Он представляет собой общественное пространство, в центре которого располагается памятник Сове - символу фундаментальных знаний. Ученики смогут тереть ее лапку на удачу перед контрольными и экзаменами. По периметру поставлены удобные скамейки, а также высажены деревья, кустарники и цветы.

Школа в Великих Луках в ходе прошлогоднего общероссийского онлайн-голосования проекта «Лес рук» стала абсолютным лидером, получив 10396 голосов. Уверен, что красивый и современный сквер со скамейками станет неотъемлемой частью школьной жизни и останется в светлых воспоминаниях о ней нынешних учеников. Мы очень рады, что смогли изменить к лучшему школьное пространство и что активность и неравнодушие жителей города Великие Луки сделали возможным появление возле школы этого сквера.

- отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в Псковской области Вячеслав Балыбердин.

Акция «Лес рук» проводилась осенью прошлого года, в ней приняли участие более 50 тыс. школьников и их родителей. Все они голосовали на сайте проекта за ту школу, где хотели облагородить территорию. Наибольшее число голосов на сайте проекта получили средняя общеобразовательная школа №2 в городе Великие Луки (10 396 «поднятых рук»), средняя общеобразовательная школа №27 в Астрахани (9 171 «поднятая рука»), средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка в Ярославле (7021 «поднятая рука»).