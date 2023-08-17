Автомобилисты-нарушители в Карелии пытались откупиться за 1000 рублей

Уголовное дело 52-летнего жителя Пудожского района направили в суд. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу, сообщили в МВД Карелии.

Он сел за руль и нарушил ПДД, автоинспекторы остановили автомобилиста. Чтобы избежать ответственности, пудожанин предложил сотрудникам ГИБДД деньги.

Когда полицейские отказались, водитель вложил в карман сотрудника ДПС купюру в одну тысячу рублей.

Аналогичный случай произошел в Кемском районе. Откупиться от инспектора ДПС за 1000 рублей попытался 54-летний автомобилист. Возбуждено уголовное дело. // фото: «Петрозаводск говорит»