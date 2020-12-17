17 декабря 2020, 20:27
Соцсети

Автомобилистов предупредили о «гадости» на Комсомольском проспекте

На проезжей части перед кольцом на Кукковке образовалась ступенька

Автомобилистов на дорогах Петрозаводска поджидают не только ямы, открытые люки, дикие звери и выскакивающие пешеходы, но и неприятные дефекты в асфальте.

«Случилось предсказуемое: нашлепка асфальтовой гадости перед переходом у вышки на Комсомольском в направлении кольца начала разрушаться»,

- сообщает сегодня один из участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Теперь там в правой полосе реальная ступенька. Теоретически, где-то рядом находятся и куски асфальта, хотя их не видно. Может быть неприятно», - предупреждают автомобилистов. (фото vk.com)

Обсудить
просмотр
179583
Метки: 
Соцсеть
новости петрозаводска
дороги
асфальт
Кукковка