17 декабря 2020, 20:27
Автомобилистов предупредили о «гадости» на Комсомольском проспекте
На проезжей части перед кольцом на Кукковке образовалась ступенька
Автомобилистов на дорогах Петрозаводска поджидают не только ямы, открытые люки, дикие звери и выскакивающие пешеходы, но и неприятные дефекты в асфальте.
«Случилось предсказуемое: нашлепка асфальтовой гадости перед переходом у вышки на Комсомольском в направлении кольца начала разрушаться»,
- сообщает сегодня один из участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Теперь там в правой полосе реальная ступенька. Теоретически, где-то рядом находятся и куски асфальта, хотя их не видно. Может быть неприятно», - предупреждают автомобилистов. (фото vk.com)