08 мая 2020, 20:51
Автомобиль забросал трубами центральный проспект Петрозаводска
Дорожный инцидент с плохо закрепленным грузом попал в объектив городской камеры наблюдения
Сегодня в 16:35 на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова в Петрозаводске произошло необычное дорожное происшествие. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, пытавшийся повернуть с улицы Кирова на проспект в сторону озера, затормозив, неожиданно сбросил со своей крыши весь груз - элементы конструкции строительных лесов.
К счастью, обошлось без жертв. Ехавшим в машине людям понадобилось время, чтобы убрать рассыпавшийся материал с проезжей части.