Автомобиль забросал трубами центральный проспект Петрозаводска

Сегодня в 16:35 на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова в Петрозаводске произошло необычное дорожное происшествие. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, пытавшийся повернуть с улицы Кирова на проспект в сторону озера, затормозив, неожиданно сбросил со своей крыши весь груз - элементы конструкции строительных лесов.

К счастью, обошлось без жертв. Ехавшим в машине людям понадобилось время, чтобы убрать рассыпавшийся материал с проезжей части.