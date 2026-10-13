Автокредитный портфель Уралсиба вырос в 1,2 раза

Банк предлагает варианты с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы кредитования

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По итогам 9 месяцев 2026 года портфель автокредитов Банка Уралсиб вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и составил 86,9 млрд рублей. При этом объем выдач за 8 месяцев 2026-го составил 36,4 млрд рублей.

Автокредитование остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов розничного бизнеса банка, и Уралсиб продолжает активно его наращивать. В линейке представлены разнообразные программы — от кредитов с нулевым первоначальным взносом до премиальных предложений. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисах банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — один из ведущих российских банков, обслуживающий розничных и корпоративных клиентов и предлагающий широкий набор банковских продуктов и услуг. Ключевые направления работы — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоены рейтинги: «А» (RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), «А+» от Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и «ruА» от «Эксперт РА».

Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг охватывает 8 федеральных округов и 51 регион: по состоянию на 1 октября 2026 года она включает 188 точек продаж и 1082 банкомата.

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