Автобусы могут выбиться из графика из-за ремонта путей

Рейсы, двигающиеся в Шуйском направлении, могут выбиться из графика. Об этом пассажиров предупредили в Карелавтотрансе. Автобусы могут задерживаться из-за ремонтных работ на путях.

«В связи с началом ремонтных работ на железнодорожном переезде расположенного на Шуйском шоссе и организацией реверсивного движения в период с 20:00 31.07.2023 по 01:00 01.08.2023 г. и с 05:00 по 08:00 01.08.2023 г. возможны задержки рейсов Шуйского направления»,

- предупредил перевозчик.

В районе переезда на Шуйском шоссе будут перекладывать рельсы и шпалы. Объехать железнодорожный переезд можно по Суоярвскому и Пряжинскому шоссе. Машины экстренных служб будут пропускать по временному настилу. // фото unsplash.com