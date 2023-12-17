Астрологи рассказали, у кого сбудутся заветные желания и мечты

Период удачен для покупок, в том числе для приобретения недвижимости. Начатые ранее дела завершатся успешно. Можно надеяться на поддержку родственников. Пришло время для размышлений, анализа прошлых действий, долгосрочного планирования. Вероятны неожиданные известия, которые окажут влияние на отношения в вашей семье. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций.

Источник: gadalkindom.ru

У Овнов заметно улучшится финансовое положение. Вероятно знакомство с влиятельными людьми. Опасайтесь мелочности и нерешительности, но не стоит также проявлять чрезмерную отвагу и безрассудство. В романтических отношениях возможно исполнение самых заветных ваших желаний.

Тельцам следует избегать эмоциональных взрывов или импульсивных действий. Склонность драматизировать проблемы может привести к ошибочным выводам. Неделя благоприятна для решения бытовых вопросов. Возможно улучшение финансового положения.

Близнецам не не рекомендуется рисковать и ввязываться в авантюры. Также сейчас неблагоприятный момент для новых знакомств. Лучше свести к минимуму контакты с людьми. Возможно получение легких денег, которые не задержатся в вашем кошельке надолго.

Ракам надо быть мудрыми и терпеливыми. Вероятно, неожиданные новости заставят вас изменить свои планы. Скорее всего, этот период позволит вам решить одну из семейных проблем. Если вам нужна финансовая помощь, смело просите – вам ее дадут. Обратите внимание на свое здоровье.

У Львов появятся новые планы. Возможно, вы получите предложение участвовать в проекте, обещающим хороший доход. Принимайте решения самостоятельно, полагайтесь на интуицию. Доведите начатое дело до конца, какой бы невыполнимой ни казалась задача.

Девам лучше воздержаться от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциями. Постарайтесь не устраивать важных встреч и переговоров: вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Сейчас вы смело можете отложить дела и, наконец, отдохнуть.

У Весов наступил период пробуждения внутренней энергии и творческой реализации. Препятствия, стоявшие перед вами, будут преодолены. Также предстоят романтические встречи. Неделя благоприятствует нестандартному подходу к решению проблем. Возможно, откроются новые источники дохода.

Скорпионам следует исключить агрессивность и напористость в поведении. Не планируйте ничего, потому что планы могут быть не реализованы. Подарите максимум внимания и любви своим близким. Постарайтесь не принимать важных решений и не вступать ни с кем в конфликт.

Стрельцов ждут свидания или дружеские встречи. Период благоприятен для путешествий, физической активности, операций с недвижимостью, крупных покупок. Девиз недели — любовь, спокойствие и гармония. Постарайтесь проводить больше времени с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих.

У Козерогов период благоприятен для общения, новых знаний, установления деловых контактов, решения повседневных проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние возрастут. Отбросьте все сомнения и идите к своей цели.

У Водолеев неделя подходит для изменения сферы деятельности, начала новых отношений. Сейчас вы действительно поймаете удачу за хвост. Любое дело, к которому вы приложите руку, завершится успешно. В любовных отношениях царят гармония и любовь.

Рыб ожидает неожиданный поворот в жизни. Звезды сулят вам новые знакомства и приятные встречи. Возможно разрешение трудового спора или проблем с имуществом. У вас появится новый источник заработка, и ваше финансовое положение может заметно улучшиться. Мечта сбудется. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru