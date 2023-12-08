Артур Парфенчиков впервые вручил государственные награды добровольцам

8 декабря в карельском филиале Фонда «Защитники Отечества» Артур Парфенчиков впервые вручил медали «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» жителям республики, которые внесли значительный вклад в волонтерскую деятельность. Эта государственная награда была утверждена 25 сентября 2023 года по инициативе Главы Карелии.



Открывая мероприятие, руководитель региона подчеркнул особое значение добровольческой деятельности.

Многие наши соотечественники готовы в трудную минуту протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Среди карельских волонтеров – представители разных возрастов, профессий. Я искренне благодарен вам за то, что в наше непростое время вы сохраняете все самое светлое и доброе. Стать волонтером и начать совершать добрые поступки может каждый. Главное – желание помогать,

- отметил Артур Парфенчиков.

Медалями «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» удостоены волонтер Благотворительного фонда имени Арины Тубис, возглавляющая добровольческую группу «Больничные клоуны» Ирина Калашникова, руководитель муниципального добровольческого центра Олонецкого района, куратор членов семей военнослужащих, находящихся на Донбассе, Алла Сидорова, а также Андрей Хомич, председатель совета Потребительского кооператива «Калевальское райпо», неоднократно участвовавший в доставке грузов военнослужащим из Карелии в зону проведения СВО.

Для меня это большая награда за мой труд. Все началось с того, что 23 февраля я встретился с бойцами, которые находятся в зоне проведения спецоперации, и получилось так, что я нашел старых друзей на Донбассе и обрел новых. С тех пор раз в месяц мы отвозим посылки, грузы, запчасти для наших военнослужащих. Для меня помогать им – большая честь,

– отметил Андрей Хомич.

Благодарственными письмами Главы республики за активную добровольческую деятельность, оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, а также за личный вклад в развитие волонтерства в Карелии были награждены 10 жителей республики.

Председатель Молодежного Парламента Республики Карелия Екатерина Литвинова поблагодарила Артура Парфенчикова от лица добровольческого сообщества региона за поддержку со стороны Правительства Карелии:

Развитие волонтерской деятельности в нашей республике в приоритете – это Ваша заслуга. Вы с нами плечом к плечу помогали докторам во время пандемии, сейчас мы вместе грузим и отправляем машины на Донбасс нашим бойцам. Вы заражаете нас добровольчеством!

В завершение мероприятия Артур Парфенчиков поблагодарил всех жителей республики, готовых бескорыстно протянуть руку помощи всем, кому необходима поддержка.



//Фото: gov.karelia.ru