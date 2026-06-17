Артисты цирка-шапито братьев Мансуровых приглашают на представление

Посмотреть удивительную экстремальную программу можно 12, 14, 15 и 16 апреля (0+)

В Петрозаводск приехал Цирк братьев Мансуровых. Яркий шатер возле г/м Лента (пр.Комсомольский, 27) привлекает внимание горожан. Уже с аншлагами отгремели первые представления, но еще много желающих посмотреть интересное экстремальное шоу.

В этом цирке нет животных. Точнее, есть один - большой милейший белый медведь, меховой, добрый, смешной, который очень любит танцевать и обниматься.

Зрители увидят невероятное представление с участием артистов со всего мира. Профессионалы циркового искусства подарят незабываемые эмоции.



В программе принимают участие профессиональные иллюзионисты и артисты оригинального жанра, бесстрашные канатоходцы и акробаты на мачтах, экстремалы под колесами автомобиля, воздушные гимнасты и жонглеры - лауреаты Международных конкурсов.

Вместо дрессуры выполняются удивительные трюки с эквилибристикой. Все представление поддерживает отличное настроение обладатель приза «Зрительских симпатий» смешной и озорной клоун Пиксель.





Своей динамикой и рискованными трюками артисты заставляют затаить дыхание, переживать, удивляться и восхищаться талантом. Отзывы зрителей в группе цирка, которые уже побывали на цирковом шоу, подтверждают высокий уровень мастерства артистов.





А в антракте детишки смогут покачаться на качелях под куполом цирка, приобрести сладкую вату, поп-корн и цирковые игрушки.



Длительность программы 2 ч.20 мин. с антрактом.



Купол цирка расположен:

г.Петрозаводск , возле г/м ЛЕНТА (пр.Комсомольский, 27)



Расписание представлений:

12 апреля (среда) - в 15-00

14 апреля (пятница) -в 18-00

15 апреля (суббота) - в 17-00

16 апреля (воскресенье) -в 13-00



Стоимость билетов от 800 руб.



Билеты можно приобрести ОНЛАЙН через кнопку "КУПИТЬ БИЛЕТ".

Действует акция «2+1» - при покупке двух билетов (на центральный сектор ) - третий билет в подарок!

При покупке билетов онлайн по акции 2+1 просто выбираете три места рядом (на центральный сектор ), необходимо ввести промокод ЛЕНТА, и система сама пересчитает сумму к оплате с учетом скидки.

В день представления эта акция не действует, поэтому администрация цирка советует приобрести билеты заранее.

Также можно оформить билеты по звонку ( без комиссии) через администратора на тел 8-918-866-36-17.

На каждом представлении проходит розыгрыш трех призов для детей. Для участия необходимо подписать флаер цирка и положить его в коробку на входе перед началом представления.

Дети до 4 лет могут пройти бесплатно в сопровождении взрослых (на руках).



Возрастные ограничения: 0+

Фото: https://vk.com/circus_mansurov

ИП Носиров Х.М., ИНН 263115564362