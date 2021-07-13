Аномально высокие температуры сохранятся в Карелии до конца недели

Жара задержится в Карелии до конца недели. Аномальные температуры сохранятся с 13 по 16 июля, сообщили сегодня в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

По информации регионального ЦГМС, в эти дни среднесуточные температуры воздуха на 7-10 градусов будут выше климатической нормы:

- 13-14 июля - в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске;

- 15-16 июля - по южным районам республики и в Петрозаводске. (фото riavrn.ru)