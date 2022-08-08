Андрей Мазуровский: «Без культуры все бессмысленно»

Текст: Андрей Мазуровский

По образованию я инженер. Меня часто спрашивают, почему я занимаюсь вопросами культуры? Не мое вроде…

Все берет свое начало в детстве. В нашей семье всегда было много книг. Маму, несмотря на то, что у нас была многодетная семья, часто можно было застать за чтением. Любовь к чтению – это от нее. Говорят, что дом без книги – это дом дикарей. Дружба с книгой многое дает в жизни. Вот только жаль, что человек за свою сознательную жизнь сможет прочитать не больше 5 тысяч книг из миллионных сокровищ…

Наверное, отсюда мое особое отношение к библиотекам. Всегда старался и стараюсь поддерживать их. Мы собирали литературу у населения и передали их сельским библиотекам, периодически оформляли им подписку на печатные издания.

Восхищаюсь людьми, одаренными писательским талантом. По возможности стараюсь помогать им в издании книг. Особенно интересные выкупаю у авторов и дарю районным и школьным библиотекам. Очень люблю книги по истории. Уверен, что разобраться в настоящем просто невозможно без знания истории своего края, страны, мира. Помимо книг, хранителями истории являются музеи. Радует возросший к ним интерес у населения.

Кто бывал у нас в телекомпании «Ника», могли видеть постоянно действующую выставку видео и радиоаппаратуры, которая всегда вызывает большой интерес и многочисленные вопросы. Для самых пытливых мы проводим экскурсии силами наших специалистов. Пусть это небольшой, но музей!

Как правило, свое знакомство с любым городом или селом начинаю с музеев и учебных заведений. Одна из таких встреч несколько лет назад стала для меня знаковой.

Знакомясь со школьным музеем в средней школе Суоярви, был поражен наличием интереснейших экспонатов. Был удивлен, что в такой интересной, просто уникальной, с точки зрения истории и природы, местности отсутствует районный музей. Появилось желание исправить эту несправедливость, представить людям то, что было бережно собрано поколениями людей, влюбленных в свой край, историю.

Музей был создан, недавно ярко отметил свое пятилетие, и сегодня это предмет гордости всех жителей района. Являясь председателем попечительского совета музея, продолжаю сотрудничество с ним.

Стараюсь чаще лично пополнять музей новыми экспонатами и радуюсь тому, что в этом активно участвуют жители района. В этот юбилейный год оплачиваю школьникам стоимость билетов в музей.

Искренне рад тому, что в республике появился еще один прекрасный музей, который пополнил сокровищницу карельских музеев и стал примером активной выставочной деятельности, поисковой работы, в которую оказались вовлеченными краеведы, ученые, историки…

Прикосновение к истории священно и трогательно. Часто вижу, какими глазами на артефакты военной истории в музее смотрят дети. После посещения музея простреленная каска - не просто железка с дыркой, а судьба молодого бойца, рожденного для счастья, но отдавшего жизнь за победу. Если осознание этого прошло через душу и сердце ребенка, это уже навсегда. Память о прошлом - основа будущего.

Наша телекомпания воспользовалась ставшими доступными архивными материалами и после непростой трехлетней работы представила зрителям фильм «Маннергейм. Взгляд из Карелии». Считаю несправедливой ситуацию, когда людей, повинных в гибели тысяч наших соотечественников, начинали превращать в героев и открывать в память о них мемориальные доски. А в то же время городское кладбище, где были похоронены жертвы финских концлагерей, было не обустроено, отсутствовал даже (в то время) памятник, куда можно было возложить цветы! Фильм посмотрело немало людей, лично переживших эти трагические времена.

Передачи об истории, культуре стали приоритетными на нашем телевидении и прочно заняли лидирующие позиции. Большой интерес вызвала серия фильмов «Святыни русского Севера», включившая в себя историю Кижей, Валаама, Нового Валаама, Александро-Свирского монастыря и других шедевров истории и культуры. Эти фильмы мы подарили школам, библиотекам и учреждениям культуры для использования в работе.

Мне интересны люди глубокие, эрудированные, увлеченные. Долгие годы общаюсь, сотрудничаю со многими работниками музеев, театров, библиотек, музыкальных заведений, архивов. Они творцы! Эти люди уже сами по себе наше богатство. Трудно переоценить результаты их труда.

Мы активно взаимодействуем с Карельским национальным архивом. Интереснейший творческий коллектив. Результатом сотрудничества стало мое решение о передаче в карельский архив уникальных материалов, собранных за 30 лет существования телекомпании. Только с одним условием: разрешать бесплатно пользоваться архивными материалами всем желающим. Когда вижу в сети наши материалы, радуюсь, что есть люди, которым это интересно.

Горжусь тем, что живу в одном из самых богатых театрами городов. Десятки лет поддерживаю театр «Творческая мастерская». Постоянно вместе с коллективом выступал с требованием решить проблему достойного размещения театра. Рад, что Глава республики нашел решение этой многолетней проблемы.

По-прежнему серьезно беспокоит непростая судьба наших сельских клубов. А это тоже наша культура! К сожалению, к решению этой проблемы власть пока не повернулась лицом, а пора бы. Ведь без культуры, без народной души, все бессмысленно… // Фото: @jcomp / Freepik