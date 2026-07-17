Аналитики Домклик рассказали о ключевых событиях на рынке недвижимости

Доля первичного рынка в объёме выданной ипотеки в феврале текущего года остаётся рекордно высокой

В исследования российского рынка недвижимости эксперты Домклик описали, как меняется распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС).

Методология

С января 2025 года методика расчета структуры ипотеки была изменена: теперь рассматривается распределение не количества выдач за месяц, а объема выданных средств (данные Сбера). При анализе также учитываются транши (последующие выдачи).

Распределение объема выданной ипотеки по типам кредитов в феврале 2025 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Статистика для ТОП-10 регионов РФ по объему выдач в феврале 2025 года. Данные отсортированы по доле первичного рынка в общем объеме ипотечных сделок. В скобках приводится изменение относительно предыдущего месяца (в п.п.).

После ожидаемого сезонного снижения в начале года, в феврале спрос на ипотеку вновь растет. По данным Сбера, объем выданных средств составил 126,2 млрд рублей, что на 80% превышает январское значение.

Недельная статистика выдач показала, что на протяжении первых трех недель динамика спроса была относительно равномерной: в первую неделю объем составил 26 млрд рублей, во вторую-третью неделю – около 30 млрд. Однако на последней неделе показатель вырос до 41 млрд рублей. Доля льготной ипотеки при этом увеличилась с ~83% до 87%. Аналитики Домклик полагают, что в данном случае ускорение спроса может быть следствием улучшения условий по «Семейной ипотеке».

Рынок строящегося жилья

В последний месяц зимы объем ипотечных сделок на первичном рынке составил 88,7 млрд рублей, что на 79% больше, чем в январе. Тем не менее февральское значение пока отстает от показателей четвертого квартала 2024: так, в октябре-декабре среднемесячный объем выдач составил около 103 млрд рублей.

Вследствие широкого распространения льготной ипотеки доля сегмента в общем объеме выдач продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (около 70%).

Вторичный рынок

На вторичном рынке спрос также оживился: по отношению к январю объем выданной ипотеки вырос в 2,1 раза до 31,8 млрд рублей. Текущее значение также пока не достигло уровня второго полугодия 2024 года: тогда объем выдач на рынке готового жилья стабилизировался на отметке в 85 млрд рублей в месяц.

За февраль доля сегмента выросла сразу на 4 п.п. до 25%. Эксперты отметили, что на протяжении последних месяцев доля вторичного рынка стремительно сокращалась (с 41% в октябре до 21% в январе), и только в феврале этот тренд переломился.

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства остаётся сдержанным: в феврале было выдано 3,7 млрд рублей (снижение на 5% к январю). Доля ИЖС в общем объеме выдач также остается скромной – около 3%. Тем не менее эксперты ожидают, что с наступлением весенне-летнего сезона спрос активизируется: с 1 марта вступает в силу закон № 186-ФЗ, который значительно повысит безопасность проведения сделок и прозрачность строительства.

Фото: Сбербанк/Кандинский

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