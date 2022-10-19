Американской компании могут не позволить вернуться на российский рынок

Нельзя допустить легкого возвращения американскому производителю сетевого оборудования и ПО Cisco в нишу, которую он освободил в России. Наша страна должна формировать запрос на российскую электронику с отечественным программным обеспечением, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление Шпак сделал после сообщений о том, что заморская компания может возобновить поставки в Россию через посредников для удержания доли рынка. По словам замглавы ведомства, освободившуюся нишу надо занять своими решениями.

«Возврата назад не будет. Хотя наши уважаемые, в кавычках, партнеры все время нас к этому подталкивают. Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование. И сегодня в СМИ прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить легкое возвращение этой компании»,

- отметил Шпак.

К слову, эксперты считают, что решение сохранить бизнес в России может быть связано с финансовыми потерями корпорации. По подсчетам гендиректор R-Style Softlab Льва Френкеля, после ухода из страны она лишилась 200 млн долларов прибыли только за один квартал. Фото: unsplash.