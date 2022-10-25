Американская норка поиграла с видеоловушкой в Карелии

Заповедник «Костомукшский» опубликовал очередное видео, снятое на территории учреждения. На этот раз в объектив видеоловушки попала американская норка.

«Любопытство присуще не только людям. В очередной раз кто-то проявил внимание к видеоловушке, установленной на берегу заповедного озера. Статичный кадр заходил ходуном. Кто там - медведь, олень? Нет. Вскоре герой появляется в кадре. Это американская норка, представитель семейства куньих», - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее в Карелии видеоловушки снимали также разных других животных - от медведей и лосей до грациозных лебедей, прогуливавшихся по берегу озера. Фото: скриншот видео заповедника «Костомукшский»