Актриса из Петрозаводска Маруся Фурина снялась в новом сериале

Текст: Елена Малишевская

История 23-летней Маруси Фуриной, которую называют новой звездой российских сериалов, похожа на сказку про Золушку. Она так же много трудилась, прежде чем пришла к успеху: профессионально занималась художественной гимнастикой, работала в модельном бизнесе, снималась для каталогов детской одежды и журналов, выиграла титул «Маленькая Мисс Фотомодель» на конкурсе «Маленькая Мисс Россия», была корреспондентом интернет-издания Sunny News. И в очень юном возрасте уже верила, что будет принцессой.

Родилась в Петрозаводске, училась в 13 лицее, потом в Державинском, но аттестат о среднем образовании получила в Санкт-Петербурге - туда она переехала после десятого класса, чтобы готовиться к поступлению в театральный институт. Сейчас Маруся живет в Москве и неустанно снимается в различных проектах. Настоящий фурор вызвала ее работа в сериале «Капельник» (18+). И вот новая большая роль - в молодежной драме «Жвачка» (18+). Нам интересен феномен этой трудолюбивой девушки, а она согласилась ответить на наши вопросы.

- В вашей фильмографии сегодня, по разным источникам, 25 или 27 проектов. Сколько точно, если ведете такую статистику?

- Это очень сложный вопрос! Трудно посчитать: несколько проектов не вышли или были заморожены. Некоторые работы были совсем маленькими эпизодами, я не знаю - нужно их считать или нет... Снималась в некоммерческих проектах, в том числе студенческих. Так что точное число не скажу. Уже десять лет снимаюсь, ролей больших и маленьких было много!

- Первый раз вы снялись в кино в очень юном возрасте. Как это случилось?

- Мне было 12 лет, когда я поехала в Питер для участия в своей первой массовке. К слову, она была первой и последней, так получилось, что больше в массовых сценах я не участвовала. Узнала, что девочки моего возраста снимаются в кино и подумала: а почему не я? Нас было около ста детей на площадке, я снималась 13 часов на улице в жуткий холод. Заработала свои первые пятьсот рублей в кино! И когда я с другими детьми стояла в очереди за зарплатой, ко мне подошла мама с вопросом: «Ну как? Тебе понравилось?». Я тогда ответила: «Очень. Хочу ещё!». И вот это «хочу ещё» пошло по нарастающей.

- Ваши родители - творческие люди?

- Мои родители - обычные люди из Петрозаводска. С кино не связаны никак. В определенном возрасте я просто заявила, что буду сниматься в кино, и все. Так же было, кстати, и с художественной гимнастикой: в четыре года я сказала родителям, что буду гимнасткой. Мама и папа до сих пор не знают, откуда взялось это желание: никто из знакомых не занимался гимнастикой, увиденное по телевизору вряд ли могло меня так сильно впечатлить... Но это желание было очень твердым, таким же сильным, как позже желание стать актрисой.

Мои родители - вообще какие-то святые люди. Я сейчас задумываюсь: а смогла бы я так сильно поверить в своего ребенка, чтобы прикладывать столько же сил для осуществления его мечты?

Возвращаясь к тем пятистам рублям, которые я заработала в массовке - с мамой мы поехали в Питер за свой счет, останавливались ночевать у маминой тети... Каждую поездку в Санкт-Петербург, а их потом были сотни - на пробы, на кастинги - оплачивали мои родители. И только потому, что они видели: я этим горю. Я им бесконечно за это благодарна.

- В ваши 23 года у вас за плечами работа и моделью, и корреспондентом модного журнала, и занятия гимнастикой, и съемки в кино. Получается, что путь к успеху (в вашем случае) - это каторжный труд чуть ли не с пеленок... Не обидно, что кому-то все сразу падает с небес, а вам приходится пахать и пахать?

- Я верю, что кому-то может все сразу упасть с небес. В моем случае нельзя сказать - удача, или вот фортануло! Это был осознанный долгий путь к достижению конкретной цели. Каждый год я понимала: надо идти дальше, и когда-нибудь все случится.

- Вы учились в Институте современного искусства, на курсе у замечательного актера Владимира Стержакова. Что можете рассказать про своего мастера?

- Меня готовил к поступлению питерский актер Андрей Шимко. И однажды он мне сказал: «Твой мастер сам тебя найдет. Он скажет: я хочу, чтобы ты у меня училась». Я тогда не поверила: как это может быть? И вот проходит очень стрессовый период поступления, а на третьем туре Владимир Стержаков говорит ровно эту фразу: «Я хочу тебя видеть на моем курсе». Меня тогда будто током пробило. Обалдеть, так бывает, это мой Мастер... Владимир Стержаков - невероятный человек, он всегда с нами на связи, всегда поможет, всегда даст нужный совет. Я очень рада, что училась именно у него.

Годы учебы были тяжелыми: шесть дней в неделю с девяти утра до десяти вечера. А еще добираться до института два часа, потому что сняла комнатку на окраине Москвы. Есть некогда, спать некогда... Люди, которые поступают в театральные вузы, явно не от мира сего.

- Большинство проектов до «Капельника» - это маленькие или эпизодические роли в сериале. И вот, пришла большая, одна из главных ролей. Можете теперь про себя сказать, что вы - успешная состоятельная барышня?

- Сказать, что я теперь успешная состоятельная барышня, не могу. Актерская профессия - такое дело: ты бьешься, бьешься, потом добиваешься, а когда проект заканчивается, снова начинаешь биться. Никаких поблажек! Ты снова начинаешь доказывать, ходить на пробы, самосовершенствоваться...

- После «Капельника» много было предложений? В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?

- Не могу сказать, что я была завалена предложениями и не успевала от них отказываться. Но моя жизнь после выхода успешного сериала поменялась. Огромное количество людей написало мне в социальных сетях, меня стали узнавать. «Капельник» стал для меня отличной отправной точкой в карьере.

16 октября на той же платформе PREMIER вышел сериал «Жвачка». Очень люблю этот проект, там была какая-то особенно теплая атмосфера на площадке, все друг друга поддерживали! Не буду рассказывать про сериал, это будет спойлером, сама смотрю первые серии и в предвкушении следующих. Летом снималась еще в одном кинопроекте для ТНТ - тоже не могу ничего про него рассказать, его еще не анонсировали, скажу лишь, что в нем я сыграла свою первую комедийную роль.

- Часто ли удается приезжать в Петрозаводск? Родители ведь здесь остались жить?

- У меня невероятная любовь к родному городу! Здесь живут все родственники, кроме сестры - она тоже в Москве. Всех своих столичных друзей стараюсь привезти в Петрозаводск, мне хочется, чтобы об этом городе знали все! Чтобы они смогли его увидеть таким, каким я его вижу, и так же полюбить! Петрозводск для меня - нежный, уютный, и в то же время дерзкий, очень многогранный. Обожаю Карелию! Мне очень приятно, что с каждым моим приездом Петрозаводск становится все краше, что-то новое появляется, строится, открывается...

В конце интервью Маруся Фурина посетовала, что только один раз снялась в карельском проекте - это был фильм Ивана Кульнева «Последний романтик». А ей очень хотелось бы отправиться в киноэкспедицию в родную Карелию. Так что у режиссеров из Петрозаводска есть шанс - зовите! // Фото: Маруся Фурина.