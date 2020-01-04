Актриса и модель Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса и модель Кэмерон Диаз родила девочку, впервые став матерью, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на инстаграм Диаз.

О Рэддикс, а именно так назвали дочь родители, пока известно лишь то, «что она действительно очень милая». Другие подробности, как и фото первенца, Кэмерон Диаз пока не намерена раскрывать.

Напомним, Кэмерон Диаз 47 лет, она получила известность после фильма «Маска». Была номинирована на «Золотой глобус» за роли в фильмах «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем».

В январе 2015 года она вступила в брак с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Торжественная церемония состоялась на территории особняка актрисы, расположенного в Беверли-Хиллз — престижном районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Для Диаз и Мэддена этот брак стал первым.