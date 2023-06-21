Акции «Минута молчания» и «Свеча памяти» пройдут в Петрозаводске

Мероприятия ко Дню памяти и скорби пройдут в Петрозаводске. 22 июня приспускаются государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяют развлекательные передачи, проходят памятные мероприятия.

В преддверии Дня памяти и скорби проходит акция «Огненные картины войны». 21 июня в 21:00 у стелы «Город воинской славы» в Петрозаводске юнармейцы и представители регионального отделения «Волонтеры Победы» составят из свечей годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и звезду, сообщили в региональном Министерстве образования и спорта.

22 июня в 4:00 у Вечного огня в Петрозаводске пройдет акция «Свеча Памяти». В 12:15 состоится всероссийская акция «Минута молчания». По всей стране прервется вещание телеканалов и радио, перестанут работать кассы в торговых центрах, остановится общественный и личный транспорт.