Академический Малый театр гастролирует в Петрозаводске

Гастроли Малого театра в Петрозаводске пройдут с 6 по 9 сентября на сцене Музыкального театра. В Карелию труппа привезет две пьесы – спектакль «Женитьбу» (12+) Н.В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина и спектакль по роману А.С. Пушкина «Пиковая дама» (12+) в постановке народного артиста России Андрея Житинкина.

«Государственный академический Малый театр приезжает в Петрозаводск в рамках программы «Большие гастроли», входящей во Всероссийский гастрольно-концертный план минкульта»,

- рассказали организаторы гастролей.

6 и 7 сентября зрители карельской столицы увидят комедию Н.В. Гоголя «Женитьба». Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская «Женитьба», и сегодня Юрий Соломин предлагает зрителю свою версию комедии про разборчивую невесту и ее малоприятных женихов.

8 и 9 сентября состоится спектакль «Пиковая дама» по одноименной повети А.С.Пушкина. Мистическая история о нестареющей графине, таинственно притягательной и хранящей в глубине уже затуманенного разума тайну трех карт, много лет с успехом идет на сцене Малого театра. Костюмы к спектаклю выполнены по эскизам знаменитого российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Фото: culture.gov.karelia.ru.