Агентство «М16-Недвижимость»: продавайте квартиры с профессионалами

Каждый, кто хоть раз сталкивался с необходимостью продажи квартиры, знает, насколько хлопотным является это мероприятие. Причем, основной проблемой является совсем не оформление документов, а поиск покупателей. Владельцы недвижимости часто жалуются, что у них никак не получается продать квартиру, даже несмотря на то, что они уже сделали хорошую скидку.

Специалисты агентства «М16-Недвижимость», которые давно занимаются комплексным обслуживанием в сфере купли-продажи и аренды жилья и коммерческой недвижимости рассказали, почему так бывает, и как избежать подобной ситуации.

Почему квартира никак не продается?

На самом деле это довольно злободневная проблема. И причин для этого немало, например:

несоответствие установленной продавцом цены характеристикам объекта (часто владельцы хотят получить максимум от продажи жилья, расположенного в удаленных районах или находящегося в нежилом состоянии);

наличие обременений;

желание продать квартиру в срочном порядке без скидки.

Дополнительную проблему представляет собой продажа комнат в коммунальных квартирах, жильцы которых не находят общего языка между собой.

Обычно владельцы квартир не могут справиться с возникшей трудностью самостоятельно. Причиной такого положения вещей является отсутствие знаний в сфере права и тенденций современного рынка недвижимости. Поэтому если вы долго не можете продать квартиру, стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Чем помогут специалисты?

Сразу стоит обратить внимание на то, что специалисты имеют опыт работы в сфере продажи недвижимости. Наличие такой базы знаний позволяет умело обходить все подводные камни, которые обычно мешают быстрой продаже квартиры.

Опытные специалисты помогут справиться с решением разных задач, например:

расселение коммунальной квартиры;

выкуп из-под залога (погашение долгов в случае необходимости);

снятие обременений (например, если квартира находится в залоге у банка);

срочный выкуп жилья.

В данном случае не будет проблем с правильным определением рыночной стоимости имущества. Сотрудничающий с владельцем жилья менеджер поможет установить оптимальную цену на продаваемую квартиру, приняв во внимание обстоятельства и пожелания клиента. Благодаря такому подходу покупатель находится быстро, а продавец получает на руки денежную сумму, не оставшись в убытке.

Подробнее о полном спектре услуг, который могут оказать профессионалы, можно узнать на сайте компании «М16-Недвижимость».

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