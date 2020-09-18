93% банкоматов Сбербанка в Карелии оснащены функцией NFC

93% банкоматов Сбербанка в республике были оснащены функцией NFC (бесконтактного обслуживания). Бесконтактная технология позволяет безопасно и удобно совершать различные операции с помощью устройств самообслуживания.

Передача данных между устройством и картой/гаджетом осуществляется по беспроводной связи в зашифрованном виде. Все работает так же, как при оплате в магазине. При этом бесконтактное обслуживание экономит время и исключает возможность забыть карту в банкомате.

В банкоматах и информационно - платежных терминалах с функцией бесконтактного обслуживания можно пользоваться картами платежных систем Visa, Mastercard, МИР, а также смартфонами и смарт - часами, поддерживающими данную технологию. Если у карты нет такого функционала, её можно перевыпустить – все новые карты в Сбербанке выпускаются с NFC.

«Устройства самообслуживания, оснащенные функцией NFC, позволяют совершать весь перечень операций в несколько касаний, в том числе без использования банковской карты. Это особенно удобно тем, чьи карты привязаны к мобильному телефону. У клиентов нет необходимости носить их с собой, чтобы, к примеру, снять в банкомате наличные»

– отмечает Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка.

Сбербанк регулярно модернизирует сеть устройств самообслуживания, обновляя и дополняя новыми возможностями, адаптируя для иностранных пользователей и людей с ограниченными возможностями. С помощью банкоматов Сбербанка можно выполнить все основные операции: перевести деньги, снять наличные, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, и даже погасить кредит или открыть вклад. Представители бизнеса при этом через них могут самостоятельно вносить выручку и принимать платежи от своих клиентов.

На территории СЗФО работает 8145 устройств самообслуживания, из них почти 5,4 тысячи – банкоматы. В Карелии – 382 устройства самообслуживания, в том числе 216 банкоматов.