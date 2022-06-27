800 человек приняли участие в фестивале спорта ecoFest Ruskeala

В горном парке Рускеала в пятый раз состоялся фестиваль спорта и сторонников здорового образа жизни ecoFest Ruskeala, на котором собралось более 800 участников и гостей праздника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Карелии.

«Впервые на мероприятии были представлены такие дисциплины как йога и гонка на sup-бордах. Можно было принять участие даже целой командой. Ключевым событием стал ночной трейловый забег. Маршрут проходил по мраморному каньону, итальянскому карьеру, белой горе и заброшенным финским хуторам»,

- отметили в ведомстве.

Участники могли выбрать дистанцию в 5, 10,21,31 км. В рамках фестиваля с размахом прошел Всероссийский Олимпийский день. Гости приняли участие в мастер-классах.

Организаторы также подготовили различные спортивные активности под открытым небом: аквагрим, веревочный парк, зона стрельбы из лука, пневматический биатлон, спортивное ориентирование, соревнования на открытой воде, а также турнир по настольному хоккею. Завершилось мероприятие красивым фейерверком. Фото: vk.com/minsportkarelia.