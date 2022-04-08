60% россиян ощутили на себе влияние западных санкций

Социологи выяснили, сколько россиян ощутили на себе влияние западных санкций, введенных на фоне специальной военной операции на Украине. Каждый второй столкнулся с нехваткой привычных товаров, а 47% респондентов этого не заметили, а 3% затруднились с ответом. Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ 18 марта, представило издание РБК. Оказалось, что рестрикции повлияли на жизнь 60% опрошенных россиян.

41% респондентов столкнулись с нехваткой сахара, 9% обратили внимание на исчезновение с магазинных полок соли, 6% - гречи, 5% - лекарств, 4% - средств личной гигиены. По 3% респондентов говорили о нехватке круп и бытовой химии, по 2% - муки и масла. Ранее в правительстве заявили о том, что ажиотажный спрос на товары первой необходимости начал спадать.

37% опрошенных почувствовали инфляцию. Заметнее всего, по мнению россиян, подорожали сахар, плодоовощная продукция, крупы и макароны. Также россияне почувствовали рост цен на мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, растительное масло, лекарства, бытовую технику. Большинство опрошенных россиян, 65%, считают, что цены продолжат расти, из них 39% уверены, что темпы инфляции ускорятся. Среди других факторов, которые повлияли на жизнь, респонденты назвали снижение или потерю дохода (5%), закрытие авиасообщения (4%) и безработица (3%). (фото pixabay.com, Tama66)