40 сноубордов и 20 пар горных лыж получила Медвежьегорская спортшкола

40 сноубордов и 20 пар горных лыж с креплениями получила Медвежьегорская спортшкола имени Ф.М. Терентьева. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Вместе с замминистра образования и спорта Карелии Натальей Волковой передали их директору спортшколы Сергею Фатееву, с которым в ноябре обсуждали потребность в обновлении материально-технической базы,

- рассказал Шандалович.

Для ребят, которые сейчас занимаются в спортшколе, новый спортивный инвентарь - это хороший подарок к предстоящему Новому году.

За поставку оборудования спикер парламента поблагодарил Минпромторг России, президента Федерации горнолыжного спорта России Леонида Мельникова, а также нашего земляка, медвежьегорца, мастера спорта СССР по горным лыжам Дмитрия Аверина. С 2010 года он работает в Федерации горнолыжного спорта страны.

//Фото: https://vk.com/id638808608