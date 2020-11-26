28 ананасов выросло в горшках на Валааме

На Валааме монахи круглый год выращивают в двух теплицах овощи, зелень и экзотические фрукты. Урожай поступает в братскую, паломническую и рабочую трапезные.

Кроме томатов и огурцов выращивают салат, рукколу, петрушку, базилик, кинзу, лук-слизун и крапиву, из которой затем варят зеленые щи.

В этом году на Валааме в специальных горшках вырастили 28 ананасов, сообщается на сайте обители. Каждый год ананасы дают новые отростки. В обители думают, оставить прежнее количество ананасов или выделить для их выращивания отдельное место.

«Конечно, ананасами братию не обеспечишь, но подарить кому-то этот фрукт, выращенный в северных широтах - очень необычно и приятно», - говорится в сообщении монастыря. (фото valaam.ru)