220 тысяч рублей в месяц обещают сборщикам ягод в Финляндии

Весьма привлекательную вакансию с работой за рубежом открыл некий индивидуальный предприниматель в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Peterburg2.

На работу в Финляндию приглашается сборщик дикорастущих ягод. В качестве максимальной зарплаты обещают до 220 тысяч рублей в месяц.

Несколько настораживает, что до начала ягодного сезона в стране Суоми, кандидату предлагают три месяца поработать в Польше.

Среди основных требований к работнику – наличие загранпаспорта. При этом проживание, спецодежду, а также ДМС предоставляет работодатель. В качестве других преимуществ – оформление так называемой «карты временного побыта», которая позволяет жить и работать в Польше в течение трех лет.

Собирать предполагается морошку, чернику и бруснику. В зависимости от дикороса их объем варьируется от 10 до 100 килограммов ежедневно. Дороже всего ценится морошка: за 1 килограмм можно получить 8 евро. За сбор килограмма черники работник получает 2 евро, а брусники – только 1,5. Конечный же размер дохода будет зависеть не только от трудолюбия сборщика, но и от погодных условий и самого урожая ягоды.

Откликнуться на вакансию могут не только жители Петербурга и Ленобласти, но и других регионов России.

Фото с сайта peterburg2.ru