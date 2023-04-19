20 юношей из Карелии призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

20 молодых людей из Карелии призовут весной для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили в пресс-службе управления. У призывников проверят здоровье, проведут профессионально-психологическое тестирование, изучат биографию. В военкоматах им выдадут полевую форму образца «Мох».

В Росгвардии подчеркнули, что призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции.

«Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России»,

- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РК.

Всего из регионов Северо-запада в Росгвардию призовут более 1,2 тысяч молодых людей. // фото unsplash.com