150 миллионов рублей выплачены пенсионерам Карелии за проезд на отдых

Отделение СФР по Республике Карелия компенсировало проезд к месту отдыха 13650 пенсионерам-северянам в 2024 году. Общая сумма выплат составила более 150 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Соцфонда республики.

Наиболее востребованный вид транспорта среди карельских пенсионеров — железнодорожный. Им воспользовались две трети граждан, получивших возмещение расходов. Второй по популярности — авиатранспорт. При необходимости можно совместить различные виды транспорта в рамках одной поездки.

Путешествуя на поезде, пенсионеры-северяне вправе выбрать один из двух способов компенсации. Первый — заранее обратиться в клиентскую службу Отделения Соцфонда по Республике Карелия, где выдадут специальный талон для оформления бесплатного проездного билета. Второй — сначала купить билеты, а после поездки получить компенсацию. В 2024 году более 700 граждан воспользовались специальными талонами.

«Компенсация предоставляется один раз в два года. Обратиться за возмещением расходов пенсионер может в любое время после поездки. При этом надо учитывать, что отсчет двухгодичного периода начинается от того года, в котором Отделением СФР было принято положительное решение о выплате компенсации»,

— отметила управляющий Отделением Социального фонда по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Подать заявление на компенсацию можно на портале госуслуг, в МФЦ, а также в клиентской службе Отделения СФР по Республике Карелия. © «Петрозаводск говорит»