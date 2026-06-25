«120 дней на максимум» Уралсиба — в топ-3 выгодных кредитных карт

В рейтинге учитывались длительность беспроцентного периода, стоимость обслуживания, возможность бесплатного снятия наличных и удобство оформления

Фото: Банк Уралсиб

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб заняла 2-е место в рейтинге наиболее выгодных кредитных карт для летнего отпуска, по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-30 по активам (на май 2026 года), обслуживающих физлиц.

В исследовании участвовали кредитные карты «Мир» с условиями на 19.06.2026 года – универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, и доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, которые не относятся к льготным категориям. Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, где учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: длительность беспроцентного периода, стоимость выпуска и обслуживания карты, возможность бесплатного снятия наличных средств, возраст заемщика. Кроме того, учитывались наличие доставки, возможность моментального и выпуска в цифровом формате, доступность оформления онлайн, а также на Банки.ру.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. ИНН 0274062111. ERID 2SDnje2Eq5k