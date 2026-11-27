6 декабря в полдень девчонок и мальчишек ждут на программе абонемента «Оркестровые тайны. Образы» — с Гарри Поттером, Мэри Поппинс и богатырями в главных ролях (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Концерты абонемента «Оркестровые тайны. Образы» рассчитаны на младших школьников. В воскресный полдень 6 декабря девчонок и мальчишек ждут на концерте «В поисках суперсилы». В исполнении Симфонического оркестра филармонии под руководством дирижёра Дмитрия Кольцова прозвучат самые яркие и узнаваемые мелодии, которые принадлежат супергероям из книг и кинофильмов.

Гарри Поттер, Супермен, Мэри Поппинс, сказочные принцессы, феи, богатыри и рыцари – всем им подарили свою музыку Джон Уильямс, Пётр Чайковский, Михаил Глинка, Джоаккино Россини, Максим Дунаевский и другие композиторы. А ещё ребята узнают, какие инструменты симфонического оркестра могут изображать владение суперсилой. И о том, что такое суперсила настоящего талантливого музыканта – композитора или исполнителя.

Начало в 12:00. 6+

Приобрести билет можно на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. Erid 2SDnjcLsUQk