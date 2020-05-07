В Петрозаводске проверяют, как приезжие соблюдают самоизоляцию

В Петрозаводске продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением приехавшими из неблагополучных регионов обязательного двухнедельного карантина. Так, их местонахождение совместно проверяют сотрудники горадминистрации и МВД.

«В течение последних суток было опрошено 470 человек, в том числе - 269 прибывших из других регионов и 201 проживающий совместно. По факту адресной проверки составлено 2 протокола о нарушении режима самоизоляции», - рассказали в мэрии.

Напомним, на железнодорожном вокзале Петрозаводска ведется учет всех пассажиров, прибывающих в столицу Карелии из неблагополучных с точки зрения эпидситуации регионов - это Москва, Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Мурманская область.